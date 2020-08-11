Москвичи выберут любимый маршрут наземного транспорта на сайте "Активный гражданин"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Голосование, посвященное выбору любимых маршрутов наземного транспорта столицы у москвичей, открыли на портале "Активный гражданин". Самые популярные маршруты автобусов и трамваев будут нанесены на онлайн-карту проекта, сообщили во вторник на портале мэрии.

"В рамках голосования мы предложим горожанам указать любимый маршрут, и самые популярные варианты ответа будут нанесены на онлайн-карту проекта "Активный гражданин". Например, в 2014 году в рамках краудсорсинг-проекта "Наши маршруты" жители сформулировали предложения по выстраиванию оптимальных маршрутов автобусов в Москве и определению участков дорог, на которых следует сделать выделенные полосы. Благодаря этому в столице появились девять автобусных маршрутов и три выделенные полосы для общественного транспорта. Также были организованы три новых ночных маршрута", - приводятся в сообщении слова руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко.

Так, для голосования будут предложены следующие варианты маршрутов: трамвай № 39 (станция метро "Чистые пруды" - Бульварное кольцо - Замоскворечье - Даниловский рынок - Ленинский проспект - станция метро "Университет"); автобусы Бк и Б (Садовое кольцо, внутренняя и внешняя стороны); электробус Т7 (кинотеатр "Ударник" - Ленинский проспект - Воробьевы горы - МГУ - Бережковская набережная - станция метро "Парк Победы"); трамвай № 17 (район Медведково - Енисейская улица - проспект Мира - ВДНХ - улица Академика Королева - телецентр и парк "Останкино") и другие. Также можно предложить свой вариант ответа.

Транспортный парк столицы - самый молодой в Европе. Современные автобусы и трамваи удобны, в том числе для маломобильных граждан, безопасны и экологичны. Ежедневно городскими маршрутами наземного транспорта пользуются более 5 млн пассажиров. Подробную информацию о вариантах наземных маршрутов можно найти на сайте "Активный гражданин".