Около 2 тыс. пользователей портала поставщиков выбрали статус самозанятых с начала июля

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые самостоятельно, без наемных работников производят и продают товары и предоставляют услуги, получили возможность выбрать на портале поставщиков соответствующий налоговый статус. С июля его указали уже около 2 тыс. самозанятых, сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"В личном кабинете на портале поставщиков предусмотрена новая опция: физическое лицо может зарегистрироваться как самозанятый гражданин, указав соответствующий статус при заполнении профиля. С июля его указали уже около 2 тыс. пользователей. В среднем, число самозанятых с начала года в Москве за месяц увеличивается на 20 тыс. человек и составило всего порядка 324 тыс.", - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, слова которого приводятся в сообщении, самозанятые могут участвовать в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса с сохранением льгот, среди которых обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства, сниженный размер обеспечения заявки.

Например, государственные заказчики пользуются услугами официально зарегистрированных фотографов, организаторов мероприятий, бухгалтеров, репетиторов, перевозчиков и арендодателей недвижимости. Налоговый статус самозанятого позволяет пользоваться упрощенными процедурами при подготовке и сдаче отчетности. Она не требует подачи деклараций, ведется с помощью мобильного приложения "Мой налог", которое заменяет кассу, а пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке.

Портал поставщиков поможет самозанятым получать новые заказы, находить надежных партнеров и дополнительные рынки сбыта своей продукции, а также источники дохода. Участие в закупках и заключение контракта происходят удаленно. Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Сейчас с ресурсом работают уже более 180 тыс. поставщиков, а каталог товаров содержит свыше 700 тыс. наименований.