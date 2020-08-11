Лабораторию по производству приборов автоматики нового поколения построят в центре Москвы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Строительство лабораторно-производственного корпуса для отделения НИИ автоматики им. Н. Духова запланировано на площадке "Новослободская" в Москве. Новый объект площадью около 19 тыс. кв. м построят для разработки и производства блоков и приборов автоматики нового поколения, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"НИИ автоматики им. Н. Духова, созданное в 1954 году, является одной из ведущих научно-исследовательских организаций госкорпорации "Росатом". В настоящее время предприятие размещается на пяти производственных площадках. Строительство лабораторно-производственного корпуса для разработки и производства блоков и приборов автоматики нового поколения запланировано на площадке "Новослободская". На Новосущевской улице планируется строительство девятиэтажного лабораторно-производственного корпуса площадью около 19 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении, фасады здания закроют металлическими перфорированными кассетами, а цоколь облицуют керамогранитом.

"Здание будет иметь восемь наземных этажей и один подземный уровень. Внутри разместятся производственные помещения, ввиду сложных технологических процессов четко зонированные по этажам. Они будут оборудованы для проведения научных исследований, разработки и испытания опытных образцов. Также на разных этажах запроектированы административные и санитарно-бытовые помещения, склад с зоной загрузки, трансформаторная и насосная станции", - подчеркнул Кузнецов.

Объект возведут по адресу: Новосущевская улица, д. 3, строение 3. Проектировщиком новой лаборатории НИИ будет компания "ВИТА Групп".