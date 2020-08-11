Загруженность промпредприятий Москвы после снятия ограничений превысила 80%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Промышленные предприятия в Москве возвращаются к прежним объемам производства после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, их загруженность на сегодняшний день превысила 80%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений

"Загруженность промышленных предприятий в настоящее время в среднем превышает 80%. Почти все предприятия уже вышли на нормальный режим работы. Есть предприятия, у которых пока выход на прежние мощности сдерживается снижением спроса на внешних рынках или в других регионах, но в целом промышленность чувствует себя хорошо", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Владимира Ефимова.

Он отметил, что в Москве представлены самые разные направления промышленности. Фармацевтика, производство медицинских изделий показали рост, но машиностроению пришлось тяжелее. Так, завод "Рено" был вынужден останавливаться, так как не было поставок комплектующих из Европы. Потом завод возобновил работу, сейчас ситуация стабилизируется.

Как добавил заммэра, в целом все запланированные инвестиционные проекты в сфере промышленности будут реализованы. Никто от развития не отказался - это лучше всего говорит о стабилизации ситуации и нормальном самочувствии бизнеса.

"Все, что было запланировано, пошагово запускается. Где-то бывают сдвижки на месяц-два, но не отказ от проектов", - уточнил Ефимов.