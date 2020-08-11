Объем отходов для переработки в Москве за полгода вырос на 60% по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Объем собранного вторсырья для переработки в Москве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 60%. Об этом сообщила во вторник пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"За первое полугодие 2020 года объем вторсырья, собранного в рамках программы раздельного сбора мусора в Москве, вырос на 60%. За шесть месяцев на переработку было отправлено 413 тыс. т вторсырья, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель составил 257 тыс. т", - приводятся слова заммэра Москвы.

По его словам, увеличение доли собранного вторсырья свидетельствует о том, что москвичи активно принимают участие в программе раздельного сбора мусора.

"Программа стартовала с 1 января, для ее реализации в столичных дворах и около объектов социальной сферы было оборудовано более 22 тыс. контейнерных площадок, где установили 60 тыс. брендированных контейнеров. На все контейнеры нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией. Увеличение объема собранного вторсырья - это первый результат проводимой работы", - отметил заммэра.

К концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья в Москве может составить более 800 тыс. т, при условии, что чистота накапливаемых в синих контейнерах компонентов будет и дальше расти. Чем больше людей полностью перейдет на раздельный сбор, тем больше будет вторсырья, которое отправится на переработку, а объем бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах, будет сокращаться, что положительно скажется на экологической обстановке.