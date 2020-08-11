Медики Москвы получили 150 тыс. промокодов на бесплатные билеты в парк "Остров мечты"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Парк "Остров мечты" передал в 125 медицинских учреждений Москвы 150 тыс. промокодов на бесплатные билеты для врачей и их семей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парка.

"На первом этапе 150 тыс. промокодов на бесплатные билеты получили медицинские работники более 125 медучреждений Москвы, работающие с коронавирусной инфекцией. Промокоды вручаются в соответствии со списками департамента здравоохранения города Москвы. Среди медучреждений - ГКБ № 40 (Коммунарка), ГКБ имени братьев Бахрушиных, ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, СС и НП им. А. С. Пучкова и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый врач или медицинский работник сможет получить до трех промокодов на бесплатные билеты, чтобы отдохнуть в "Острове мечты" вместе с близкими. Входной билет в парк включает в себя более 35 развлечений, в числе которых более 20 аттракционов, тематические шоу, кукольный театр и интерактивные развлечения, которые можно посетить неограниченное количество раз в течение всего дня.

Промокоды на бесплатные билеты медики могут получить у руководства своего медицинского учреждения и активировать до конца 2020 года на официальном сайте "Острова мечты". Подробная информация и инструкция по использованию промокода указана в разделе #ВрачиМечты. Суммарное количество предоставленных "Островом мечты" промокодов на бесплатные билеты по Москве и Московской области составит 300 тыс.

"Мы благодарим всех медицинских работников за их труд и неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, ведь благодаря именно их усилиям сегодня мы продолжаем возвращаться к привычному образу жизни. И мы рады, что можем подарить медикам Москвы и Московской области - от главных врачей до санитаров и водителей карет скорой помощи - возможность отдохнуть и испытать большие положительные эмоции вместе с близкими у нас парке, когда это снова стало возможным", - приводятся в сообщении слова гендиректора парка Бориса Пищика.