Участники последнего этапа Всероссийской олимпиады школьников из Москвы получат выплаты

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Столичные власти утвердили размеры поощрительных выплат для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в среду в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Московские школьники, завоевавшие право на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года, получат поощрительные выплаты из городского бюджета. Постановление правительства Москвы по этому вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции Минпросвещение России приняло решение об отмене заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 2019-2020 учебного года, в котором имели право принять участие 1 657 московских школьников. В общее число вошли и 540 выпускников 11-х классов, набравших проходные баллы в ходе регионального этапа. Приказом Минпросвещения России они были признаны призерами Всероссийской олимпиады текущего года.

"С учетом того, что многие члены сборной Москвы имели право участвовать в заключительном этапе ВсОШ по нескольким предметам, всего будут произведены 1 904 поощрительные выплаты. Размер поощрительных выплат составит: 300 тыс. рублей - выпускникам 11-х классов, признанным призерами ВсОШ текущего года, 100 тыс. рублей - остальным членам сборной Москвы", - говорится в сообщении.

В прошлом году в соответствии с решениями правительства Москвы победители заключительного этапа ВсОШ получили поощрительные выплаты в размере 500 тыс. рублей, призеры - 300 тыс. рублей, члены сборной Москвы, не занявшие призовых мест, - 100 тыс. рублей.