Почти 30 человек зарегистрированы кандидатами в муниципальные депутаты в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Почти 30 кандидатов зарегистрировали на выборы советов депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино в Москве. Большинство кандидатов - самовыдвиженцы, сообщил журналистам во вторник зампредседателя комиссии Дмитрий Реут.

Довыборы в советы депутатов этих двух муниципальных округов состоятся в столице 13 сентября. "Зарегистрировано 28 кандидатов: 15 в Бабушкинском районе, 13 - в Марьине. В их числе 17 кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, и 11 человек, выдвинутых политическими партиями", - сказал Реут.

Он уточнил, что в данных избирательных округах замещению подлежат по два депутатских мандата. Всего на дополнительных выборах выдвинулись 44 кандидата, в том числе 30 самовыдвиженцев. Таким образом, отказано в регистрации 11 кандидатам, утратили статус кандидата, не представив документы, четыре человека; а также один человек снял свою кандидатуру.

В сентябре жители двух округов также смогут проголосовать электронно. По решению Мосгоризбиркома, онлайн-голосование пройдет досрочно - с 8:00 11 сентября и до 20:00 12 сентября. С 29 июля по 7 сентября ведется прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. 13 сентября - в основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления - можно будет проголосовать только традиционным бумажным способом на участках двух округов.

Ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил ТАСС, что около 70 тыс. жителей столицы смогут принять участие в выборах муниципальных депутатов, проголосовав онлайн на портале mos.ru.