Московский производитель оптики получил льготный заем на развитие производства

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших столичных производителей оптики - компания "Айкрафт" - получил льготный заем в размере 100 млн рублей от правительства Москвы на восстановление объемов, снизившихся во время пандемии, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Заем выдан Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Развитие - оборотные средства" на два года по льготной ставке 2% годовых. Полученные средства пойдут на закупку сырья, материалов и комплектующих. В месяц компания выпускает около 60 тыс. пар очков, заем позволит организации восстановить прежние объемы производства", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

В сообщении отмечается, что форма поддержки московских производителей в виде займа на пополнение оборотных средств была введена в 2020 году, в настоящий момент на разных условиях выдано уже пять займов на общую сумму 400 млн рублей.

"Инвестиционный заем поможет компании частично восполнить израсходованные за период пандемии запасы сырья и продолжить выпуск продукции для более чем 400 торговых точек", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По данным пресс-службы, в компании работают около 5 тыс. сотрудников, также это единственное в России роботизированное производство очков.