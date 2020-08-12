Магазины и кафе Москвы оштрафовали на 450 млн рублей за нарушение масочного режима

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выписали заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг более 8 тыс. предписаний на общую сумму 450 млн рублей за несоблюдение мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"С 12 мая по 11 августа проведена проверка более 45 тыс. предприятий общественного питания, торговли и услуг. За период действия ограничительных мер составлено более 8 тыс. административных материалов на сумму 450 млн рублей в отношении предприятий розничной торговли и общепита", - сказали в пресс-службе.

Самыми частыми нарушениями стало то, что в заведениях не обеспечивали социальную дистанцию, у посетителей и сотрудников отсутствовали маски и перчатки, а также работа некоторых организаций вопреки ограничениям (большинство непродовольственных магазинов в столице были закрыты по 31 мая включительно, а рестораны и кафе заработали в полном объеме только 23 июня).

С 12 мая посетители и сотрудники магазинов в Москве обязаны носить маски и перчатки. Штраф за их отсутствие составляет для физических лиц 4 тыс. рублей, для юридического лица, не обеспечившего соблюдение нормы на своем объекте, - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуального предпринимателя - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.