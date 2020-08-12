Доля москвичей в масках и перчатках в магазинах столицы увеличилась до 75%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Доля покупателей в масках и перчатках в магазинах Москвы возросла с 68% в середине июля до 75% в начале августа. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Ношение масок и перчаток стало обязательным для посетителей и сотрудников предприятий торговли в Москве с 12 мая. При этом большинство непродовольственных магазинов в столице были закрыты по 31 мая включительно.

"Сразу после выхода из пандемии доля покупателей в средствах индивидуальной защиты в розничных магазинах была 94% (в начале июня - прим. ТАСС). Сейчас средний процент - 75", - сказали в пресс-службе.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг, сообщил ТАСС, что в середине июля маски и перчатки в столичных магазинах носили 68% посетителей.

Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица - составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.