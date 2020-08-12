Птенцы орланов-белохвостов вылупились в Московском зоопарке

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Птенцы редкого орлана-белохвоста вылупились в Московском зоопарке. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Появление на свет малышей орланов-белохвостов - важное событие для нашего зоопарка. Скрытные хищники редко дают потомство в неволе, если их беспокоит шум посетителей. Зоологи создали для пары пернатых условия, приближенные к естественным. Они обустроили в вольере укромные места, где птицы могут отдохнуть от внимания публики. А в специальных нишах в декоративных скалах орланы выводили потомство", - приводятся в сообщении слова директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Она добавила, что орланы-белохвосты соорудили гнездо из березовых и еловых веток, которые им подкладывали орнитологи. Как мать, так и отец высиживали яйца, а после появления птенцов вместе кормили потомство.

Новорожденные еще около двух месяцев прятались от посторонних глаз в гнезде, где их оберегали оба родителя. Поскольку отец и мать семейства неустанно охраняют птенцов, орнитологам пока не удалось осмотреть их. По внешнему виду малышей специалисты предположили, что вылупились самка и самец. Предположительно, самка значительно крупнее своего брата.

"Птенцы уже самостоятельно берут пищу. Основу рациона белохвостов, проживающих в столичном зоопарке, составляют грызуны, перепелки, карпы, селедка и горбуша", - говорится в сообщении.

Птенцы уже почти достигли размеров взрослых птиц, однако их тела пока еще покрыты детским оперением. Оно заметно темнее, чем у белохвостов постарше, и сменится на бурое, когда пернатые достигнут пятилетнего возраста. К этому же времени у хищников появятся белые перья на хвосте, благодаря которым они получили свое название - белохвосты.