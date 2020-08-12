В Москве не будут вводить дополнительные сборы за капремонт из-за пандемии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Жителям Москвы не будут начислять дополнительные сборы за капитальный ремонт жилых домов из-за пандемии. Об этом сообщил в среду генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Артур Кескинов в интервью телеканалу РБК.

"Я думаю, никто ни с кого добирать не будет. У нас сама программа сбалансирована по деньгам, и необходимости дополнительных сборов за три месяца, которые мы не собирали из-за пандемии, нет", - сказал Кескинов.

Он добавил, что работы по капитальному ремонту в этом году будут продолжены. На следующий год будут перенесены мероприятия по замене инженерных коммуникаций в самих квартирах.

"Сроки работ из-за пандемии мы скорректировали по тем системам, которые касаются инженерных коммуникаций в квартирах жилых домов. Потому что чисто физически на сегодняшний день и до начала отопительного сезона их сделать не успеем. Все это мы начнем делать, наверное, с конца апреля или начала мая следующего года", - пояснил Кескинов.