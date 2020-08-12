Марафон "День археолога" проведут в Москве в онлайн-формате

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Онлайн-марафон "День археолога" проведут в Москве 15 августа. Он будет проходить с 11:00 до 19:00 мск на YouTube-канале департамента культурного наследия города Москвы, а также на портале культура.рф, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"День археолога пока не имеет официального статуса, но этот праздник традиционно отмечается археологами нашей страны 15 августа. Этот день стал настоящим городским праздником не только для специалистов-археологов, но и для всех горожан, интересующихся историей нашей столицы. Внимание к находкам в Москве велик: всем любопытно, как жили наши предки, какие у них были привычки, чем они пользовались в быту. Благодаря археологам ежегодно мы открываем для себя что-то новое, узнаем немного больше, а значит, лучше понимаем наш город", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Главная площадка онлайн-марафона расположится в музее археологии Москвы, филиале музея Москвы столичного департамента культуры. Студия будет располагаться на фоне каменных устоев древнего Воскресенского моста. Его открыли во время археологических раскопок на Манежной площади в 1995-1997 годах.

"Марафон начнется с виртуальной экскурсии по центру столицы. На ней можно будет узнать, как появились названия улиц Ильинки и Варварки, где проходила граница Москвы в XVI веке, какие находки были обнаружены на территории Гостиного двора. Гид также покажет нижний придел храма Ильи Пророка на Новгородском подворье, обнаруженный во время археологических исследований", - говорится в сообщении.

Также все желающие смогут принять участие в мастер-классах. На одном из них можно будет изготовить амулет в виде костяного диска с изображением лани. Именно такой артефакт нашли во Франции в пещере Шове.

"Во время виртуальных марафонов "Дни культурного наследия - 2020" мы опробовали новый необычный формат - онлайн-диктант. Он был посвящен теме московского краеведения и оказался крайне популярен у пользователей. Зрители нас постоянно спрашивали, будем ли мы его повторять. Поэтому 15 августа мы также предложим им пройти виртуальный диктант. В этот раз участникам предстоит проверить свои знания в области археологии", - добавил Емельянов.