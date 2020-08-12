Пассажиров без масок и перчаток в транспорте Москвы оштрафовали почти на 240 млн рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 47 тыс. штрафов на общую сумму свыше 237 млн рублей были выписаны пассажирам общественного транспорта Москвы за отсутствие масок и перчаток, сообщил ТАСС в среду заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.

"Три месяца назад (12 мая - прим. ТАСС) в Москве был введен режим обязательного ношения масок и перчаток. На транспорте он действует до сих пор, а за нарушение требований, согласно указу мэра, предусмотрен штраф 5 тыс. рублей. За время действия режима мы проверили более 220 тыс. транспортных средств и выписали более 47 тыс. постановлений на сумму 237,4 млн рублей за отсутствие маски или перчаток", - сказал Иванов.

Он добавил, что рейды на городском транспорте проходят ежедневно с начала действия режима. Проверки проводят выборочно в вестибюлях и в вагонах метро, на пригородном железнодорожном транспорте и во всем наземном транспорте.

"Выписать штраф - это не главная цель, прежде всего для нас важно обеспечить безопасность наших пассажиров. Поэтому сначала мы стараемся объяснить пассажирам, почему нужно носить средства индивидуальной защиты в транспорте, что это забота не только о себе, но и об окружающих", - напомнил Иванов.

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

В новость внесены изменения (09:30 мск) - добавлена информация после второго абзаца.