Около 17 млн кв. м жилых помещений исключено из программы реновации в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Площадь жилых помещений, исключенная из программы реновации, составила порядка 17 млн кв. м в Москве. Строительство новых домов в столице за последние три года компенсировало этот метраж, заявил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Артур Кескинов в интервью телеканалу РБК.

"На сегодняшний день около 17 млн кв. м было исключено [из программы реновации], это порядка 5 тыс. домов, - сказал он. - За последние три года с учетом масштабного нового строительства в Москве мы полностью компенсировали этот метраж новыми домами".

Кескинов добавил, что региональная программа реновации, утвержденная на 2020 год, будет осуществлена. "Порядка 1,5 тыс. домов и 2,5 тыс. лифтов ежегодно у нас предусмотрено и обеспечено деньгами", - сказал он.

Глава фонда отметил, что взносы на капитальный ремонт не собираются с жителей домов, исключенных из программы.

По данным стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества столицы, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди ранее.