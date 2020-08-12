Скрининговая программа самых распространенных видов онкологии проходит в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Жители Москвы могут пройти бесплатный онкоскрининг в больницах города: это поможет не только выявить рак на ранней стадии и выбрать более эффективное лечение, но и снизить смертность. Об этом ТАСС сообщила в среду заместитель главного онколога столицы Ирина Андреяшкина.

Скрининговая программа самых распространенных видов онкологии началась 30 июля на базе 66 поликлиник Москвы. В первую неделю на нее записались уже более 11 тыс. человек.

"Ранняя диагностика рака позволяет выявить заболевание на первой стадии и подобрать эффективное лечение. В данных целях помогают различные типы исследований, начиная от профилактического сканирования и заканчивая анализами на конкретные онкомаркеры. По статистике, онкологическое заболевание, выявленное на ранней стадии, возможно вылечить или купировать в большинстве случаев. Это позволяет значительно снизить смертность от данной группы", - сказала Андреяшкина.

По результатам обследований в первые две недели около 3% горожан направили на дополнительные обследования. Целью программы является ранее выявление самых распространенных видов онкозаболеваний: колоректального рака, рака молочной железы, рака шейки матки и рака предстательной железы. Кал на скрытую кровь могут сдать мужчины и женщины от 40 лет. Женщины от 18 до 39 лет приглашаются на УЗИ молочных желез, старше 40 - на маммографию. Цитологическое исследование мазка из шейки матки проводится для женщин старше 18 лет. Мужчины от 45 лет могут сдать анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген).

Принять участие в онкообследовании могут жители с московским полисом ОМС. Чтобы пройти обследование, на сайте департамента здравоохранения Москвы нужно выбрать поликлинику, к которой вы прикреплены или неподалеку с которой вы проживаете. Далее следует позвонить по указанному номеру телефона и записаться на прием. При посещении нужно иметь паспорт и московский полис ОМС.

Онкологическая помощь

В рамках нового стандарта онкологической помощи в столице на базе крупнейших больниц созданы шесть многопрофильных онкологических центров, в структуре которых находятся центры амбулаторной онкологической помощи. Таким образом, внутри каждого округа столицы действует новая эффективная система связи стационарного и амбулаторного звеньев для диагностики и лечения пациентов. Это позволяет проводить обследование, специализированное лечение и диспансерное наблюдение пациентов в структуре единой медицинской организации. В результате сокращается время на диагностику и постановку диагноза, а пациент быстрее начнет лечение, что в случае с онкологическими заболеваниями играет первостепенное значение.

Также Москва стала первым регионом в России, который на три года ранее установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению. С 1 апреля 2019 года пациентам доступны самые современные методы лечения - таргетная и иммунная терапия по шести видам рака, которые составляют 80% всех онкологических заболеваний.