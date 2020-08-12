Новый концертный сезон в Зеленом театре на ВДНХ начнется с 14 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Новый сезон с 14 августа начнется в Зеленом театре на ВДНХ. В течение месяца на сцену выйдут популярные исполнители и музыкальные группы, а также комики, об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Зеленый театр - замечательная площадка под открытым небом, горячо любимая гостями. В прошлом году, юбилейном для ВДНХ, ее посетили 80 тыс. человек. Новый сезон обещает быть насыщенным, несмотря на тот факт, что из-за ограничений на проведение мероприятий старт был отложен. Зрителей ждет целый месяц выступлений любимых артистов и музыкантов, а также серия стендап-шоу с популярными комиками", - приводятся в сообщении слова пресс-службы ВДНХ.

Первым любителей музыки порадует Александр Иванов, солист рок-группы "Рондо". Также в августе зрителей ждут выступления Стаса Пьехи и группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева. Кроме этого, пройдут концерты певицы Наргиз, групп "Воскресение" и "Несчастный случай".

"Завершится сезон 13 сентября концертом пианиста и композитора Кирилла Рихтера, одного из самых ярких представителей российской неоклассики", - говорится в сообщении.

Для безопасности зрителей в театре предусмотрена специальная рассадка на увеличенном расстоянии друг от друга, в связи с чем зал будет заполнен не более чем на 50%. Гостям необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.