График движения поездов на Усовской ветке МЖД изменится из-за ремонта путей 16 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Усовской ветки Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 16 августа в связи с работами по развитию путевой инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"Шестнадцатого августа изменится расписание пригородных поездов Усовской ветки Белорусского направления МЖД. Это связано с проведением работ по развитию путевой инфраструктуры. Во время 12-часового технологического "окна" (с 00:00 до 12:00) железнодорожники заменят рельсошпальную решетку на 400-метровом участке третьего главного пути станции Рабочий поселок", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на период работ несколько пригородных поездов, курсирующих между Москвой и Усово, проследуют по укороченному маршруту - до станции Рабочий поселок. Кроме того, у этих поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключили в пресс-службе МЖД.