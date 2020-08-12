Выявление случаев рака кожи на ранней стадии в Москве увеличилось с 71% до 82% за 10 лет

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Выявляемость рака кожи на ранней стадии в Москве выросла с 71% в 2008 году до 82% в 2018-м. Такого результата удалось достичь в том числе благодаря программе "Ранняя диагностика и профилактика меланомы кожи в городе Москве", сообщается в среду на официальном сайте мэра города.

"Заболеваемость раком кожи занимает одно из лидирующих мест среди всех онкологических заболеваний. Однако в настоящее время благодаря развитию медицинских технологий удалось достичь довольно высокой эффективности лечения пациентов с меланомой, если болезнь обнаружить на ранней стадии. Поэтому одной из основных задач московского здравоохранения сегодня является раннее выявление злокачественных новообразований, и в столице сегодня есть все условия для этого", - приводятся в сообщении слова директора Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Николая Потекаева.

Каждый житель мегаполиса может записаться на профилактический осмотр новообразований в кабинеты профилактики злокачественных новообразований кожи в любой из 16 филиалов Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии. Только за последний год туда обратились 104 тыс. человек, у 2,5 тыс. были выявлены подозрения на злокачественные новообразования, что предполагает сотни спасенных жизней.

Также 30 июля в 66 поликлиниках Москвы началась специальная скрининговая программа по ранней диагностике самых распространенных видов рака.