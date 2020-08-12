Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Власти Москвы определили очередность переселения участников программы реновации в новое жилье. Оно будет проходить в три этапа, сообщили в среду на официальном сайте мэра столицы.

"В первый этап новые квартиры получат почти 170 тыс. москвичей, проживающих в 930 старых домах. Во второй этап - с 2025 по 2028 год - планируется начать переселение более 1 630 домов, а это еще 330 тыс. москвичей. Остальные - около 380 тыс. человек - переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 года. Тогда планируется расселить более 1 800 домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за первые три года реализации программы реновации новые квартиры получили уже более 18 тыс. москвичей, еще 6 тыс. находятся в процессе переезда. В процессе расселения находятся 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены. Сдано в эксплуатацию 60 домов, еще 172 дома - в разной степени строительной готовности, 88 объектов - на стадии проектирования.

О программе

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.