Мосгортранс планирует объявить тендер на поставку "электробусов-гармошек" в 2021 году

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Тендер на поставку электробусов увеличенной вместимости планируется объявить в Москве в следующем году. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Тендер на поставку 18-метровых электробусов [ГУП] "Мосгортранс" планирует объявить в 2021 году. Ожидается, что для теста и обкатки они поступят в Москву уже в этом году", - говорится в публикации. Там уточняется, что по техтребованиям новые электробусы будут вмещать 135 пассажиров, на 50 человек больше, чем обычные. Двери будут открываться наружу, поэтому и площадка в центре салона станет больше.

"Москвичи сами помогают создать первый в городе электробус-гармошку, за 10 дней на почту Мосгортанса отправили 200 предложений к техническим требованиям. <...> Чаще всего вы предлагали сменить расположение USB-зарядок и маршрутоуказателей в салонах", - сообщили в пресс-службе, отметив, что специалисты просмотрели каждую рекомендацию и часть из них учтут при разработке.

В июле заммэра столицы Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что столичными электробусами с начала их работы в 2018 году воспользовались около 41 млн пассажиров. Каждый день на них совершают почти 144 тыс. поездок. Сейчас в городе работают более 380 электробусов на 29 маршрутах в центре, на севере, востоке, западе, северо-востоке и северо-западе столицы. С момента запуска они преодолели около 16 млн км.

Новый транспорт в Москву поставляют российские производители - "Камаз" и ГАЗ. Ожидается, что к концу года в городе будет 600 электробусов. Электрический транспорт соответствует современным требованиям безопасности и экологичности. Он вмещает 85 пассажиров, имеет от 30 мест для сидения. Транспорт адаптирован к использованию маломобильными пассажирами, так как у него низкий уровень пола, есть пандусы и накопительные площадки.

Электробусы оснащены спутниковой навигацией, системой климат-контроля. В салоне есть USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и информационные медиаэкраны. Электробусы пополняют запас энергии за шесть-десять минут с помощью ультрабыстрых зарядных станций на конечных остановках маршрутов, запас хода каждой машины составляет 40-50 км.