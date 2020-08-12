Подземную парковку площадью более 22 тыс. кв. м построят в Москве для Боткинской больницы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили строительство подземной парковки площадью более 22 тыс. кв. м на севере города для Боткинской больницы. Об этом сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

Рабочая группа градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: Проектируемый проезд № 6368, вблизи ул. Поликарпова (САО).

"В настоящее время на участке расположены складские помещения площадью 336 кв. метров. Внесение соответствующих изменений в ПЗЗ позволят сформировать земельный участок площадью 1,9 га. Здесь за счет городского бюджета планируется построить подземный двухуровневый гараж-стоянку для обеспечения лечебно-клинического корпуса ГКБ им. С. П. Боткина", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Площадь подземной части парковки составит 22,19 тыс. кв. метров, площадь наземной части - 654 кв. метров. Строительство объекта внесено в Адресную инвестиционную программу города.