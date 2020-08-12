Новый корпус технопарка "Слава" в Москве будет почти полностью прозрачным

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Специалисты одобрили проект "прозрачного" корпуса технопарка "Слава" в Москве, общая площадь здания составит около 23 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры. Уточняется, что здание высотой от 6 до 12 этажей построят в ЮЗАО, по адресу: Научный пр., д. 20, стр. 2.

"Новый корпус технопарка состоит из двух перпендикулярных блоков, объединенных атриумом, - почти полностью прозрачное пространство с лестницами, панорамными лифтами и открытыми переходами станет идеологическим и функциональным центром комплекса. Главная особенность проекта - обилие солнечного света за счет большого процента остекления, на отдельных участках оно достигает 90% фасадов", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В материале уточняется, что на флангах здание имеет заостренную форму трапеции, которая консолью выступает над первыми этажами. Она также служит козырьком входной группы.

Планировочные решения выделяют две основных функциональных зоны. Первая - производственно-административная, здесь будут располагаться помещения для производства, а также лаборатории, склады и зона погрузки-разгрузки. Вторая - общественная. Это кафе, предприятия торговли, салон красоты и стоматология.