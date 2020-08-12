Последние два участка Северо-восточной хорды в Москве готовы более чем на 50%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Строительно-монтажные работ на последних двух участках Северо-восточной хорды (СВХ) от Открытого до Ярославского шоссе и от Дмитровского до Ярославского шоссе завершены более чем на 50%. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"На данной развязке (от Открытого до Ярославского шоссе - прим. ТАСС) работы выполнены порядка 60% <...> Следующий участок, который на активной фазе находится, - участок от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе. Сложнейший участок, с большими перекладками, в том числе железнодорожных путей, огромное количество перекладок инженерных сетей. Работы выполнены больше чем на 50%", - сказал Загрутдинов.

По его словам, оставшиеся два участка СВХ достроят в 2022 году.

К настоящему времени построено шесть из восьми участков СВХ общей протяженностью дорог 75 км. Магистраль готова на 73%. Суммарно были возведены 56 эстакад, один тоннель, один мост и 13 пешеходных переходов.

Северо-Восточная хорда свяжет новую трассу М11 "Москва - Санкт-Петербург" с Косинской эстакадой, ее строительство планируется завершить в конце 2022 года. Фактически дорога соединит крупнейшие автомагистрали города: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе. Хорда позволит личному и общественному транспорту подъезжать к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и Московского центрального кольца, а также платформам Савеловского, Ярославского и Казанского направлений Московской железной дороги. СВХ улучшит транспортную ситуацию примерно для 2,5 млн человек.