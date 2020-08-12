Северо-Восточная хорда в Москве сократит перепробег машин на 20%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию всех участков Северо-Восточной хорды (СВХ) в Москве позволит сократить перепробег автомобилей на 20%. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Северо-Восточная хорда даст существенное снижение перепробега. Практически свяжет все вылетные магистрали между шоссе Энтузиастов и Дмитровским шоссе. По нашим расчетам, перепробег сократится на 20%", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что ввод СВХ также существенно разгрузит центр Москвы и обеспечит транспортной связью четыре столичных округа.

К настоящему времени построено шесть из восьми участков СВХ общей протяженностью дорог 75 км. Магистраль готова на 73%. Суммарно были возведены 56 эстакад, один тоннель, один мост и 13 пешеходных переходов.

Северо-Восточная хорда свяжет новую трассу М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с Косинской эстакадой, ее строительство планируется завершить в конце 2022 года. Фактически дорога соединит крупнейшие автомагистрали города: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе. Хорда позволит личному и общественному транспорту подъезжать к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и Московского центрального кольца, а также платформам Савеловского, Ярославского и Казанского направлений Московской железной дороги. СВХ улучшит транспортную ситуацию примерно для 2,5 млн человек.