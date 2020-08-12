На столичном предприятии наладили выпуск эндопротезов международного качества

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Московское предприятие "Трек-Э Композит" наладило производство эндопротезов, соответствующих мировым стандартам качества. Об этом сообщил журналистам в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Здесь, на предприятии, создана вся линейка, которая приближает нас к качеству мирового уровня в изготовлении эндопротезов. Надеюсь, что в сотрудничестве с нашими [московскими], федеральными институтами, Росатомом, мы все-таки добьемся, чтобы в России изготавливались качественные эндопротезы мирового уровня по конкурентной цене и, главное, качеству. <...> Мы очень рады, что на этот рынок постепенно выходят отечественные инновационные предприятия, одно из них - "Трек-Э Композит" - работает в Москве", - сказал Собянин, посетив предприятие.

Мэр отметил, что свыше 90% используемых эндопротезов составляет импортная продукция. По его словам, до недавнего времени в России производств качественных эндопротезов либо не было, либо они находились состоянии доработки, по качеству и цене уступая импортным".

"Эндопротезирование является одним из ведущих направлений в хирургии, травматологии - очень важное направление, сложнейшее с точки зрения требований к изготовлению деталей. В Москве производится около 8 тыс. эндопротезных операций в год. Без эндопротеза невозможно иногда восстановить двигательную функцию, здоровье человека", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, совместно с департаментом здравоохранения столицы предприятие планирует реализовать программу пилотного тестирования своих изделий на базе 4 городских больниц - ГКБ им. Боткина, ГКБ № 31, ГКБ № 1 им. Пирогова и ГКБ № 67 им. Ворохобова. В настоящее время произведенные в Москве эндопротезы используются при проведении операций специалистами московского РНИМУ им. Пирогова, подмосковного НИКИ им. Владимирского и саратовского СГМУ им. Разумовского.

О предприятии

Новый производитель эндопротезов ООО "ЗАО Трек-Э Композит" был создан в 2015 году на базе одноименной материнской компании, здесь же впервые в СССР открылось производство эндопротезов по технологиям американской компании Biomet. С 2016 года компания реализует проект по организации импортозамещающего серийного производства эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла.

"В 2017-2019 годах правительство Москвы предоставило компании "Трек-Э Композит" субсидию на приобретение оборудования в размере 27,83 млн рублей, проект получил поддержку и на федеральном уровне. В 2017 году Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем на сумму 300 млн рублей, эти средства были направлены также на закупку оборудования. Собственные инвестиции в производство составили более 100 млн рублей", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

По данным пресс-службы, в 2021 году "Трек-Э Композит" планирует выпустить до 25 тыс. эндопротезов. Также в планах предприятия - создание лаборатории для испытаний медицинских изделий и расширение спектра выпускаемой продукции за счет освоения производства эндопротезов коленного и плечевого суставов.

"Кроме того, совместно с правительством Москвы прорабатывается вопрос создания специализированного межотраслевого кластера в сфере производства имплантируемых медицинских изделий. В состав будущего кластера могут войти производители эндопротезов, городские больницы, профильные научные и образовательные организации, что позволит создать эффективные цепочки производства и реализации продукции", - заключили в пресс-службе.