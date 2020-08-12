Благоустройство парка Северного речного вокзала Москвы планируется завершить к 1 сентября

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Комплексное благоустройство парка Северного речного вокзала выполнено на 80%. Работы планируется завершить к 1 сентября, сообщил ТАСС в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году проводятся масштабные работы по благоустройству парка Северного речного вокзала, это знаковое место для города и его жителей. В рамках благоустройства парку максимально вернут исторический облик, после его завершения он станет комфортным местом для отдыха москвичей всех возрастов - проектом предусмотрено создание современных детских игровых зон, спортивных площадок, обустройство мест для тихого отдыха", - сказал Бирюков.

Заммэра в среду проконтролировал ход проведения работ, провел заседание штаба строительства и дал указания службам и подразделениям, которые работают на объекте. Он подчеркнул, что в настоящее время полностью завершены работы по реконструкции инженерных сетей и коммуникаций.

"Чтобы сохранить исторический облик парка, аллеи, коммуникации по нему прокладывались на большой глубине. Всего было проложено почти 8 км сетей водоснабжения и канализации, 3,2 км ливневных стоков, 10 км электросетей с шестью подстанциями, проведена реконструкция дюкера и газопроводной сети", - сказал он.

Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 га. "Запланировано обустройство 19 км дорожно-тропиночной сети, установка 26 павильонов, более 800 современных энергоэффективных опор освещения и свыше 200 камер видеонаблюдения, в парке появятся галерея с мини-кафе, киоски, торговые павильоны и ресторан, зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом", - сказал Бирюков.

По его словам, в настоящее время завершается воссоздание двух исторических фонтанов и устройство нового, ведется реставрация ограждения, пяти павильонов причальной части, декоративных элементов парковой архитектуры. Бирюков отметил, что в обновленном парке Северного речного вокзала будет высажено 7 тыс. деревьев, более 3 тыс. кустарников, разбито свыше 5 тыс. кв. м ярких цветников и 22 га газона.