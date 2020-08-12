Почти 190 искусственных сооружений построят на хордовом кольце в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Хордовое кольцо Москвы включает строительство почти 190 искусственных сооружений и более 70 пешеходных переходов. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В активной фазе строительства находятся Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда и Южная рокада. По протяженности по прямому ходу это 133 км, что больше протяженности МКАД и в четыре раза больше Третьего транспортного кольца. Это большой транспортный каркас строится для города Москвы. В его составе будет построено 186 искусственных сооружений, более 70 пешеходных переходов", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что в Москве уже ввели в эксплуатацию Северо-Западную хорду, строительство всех хорд завершится в 2023 году.