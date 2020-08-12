Более 400 социальных объектов появятся в московских кварталах, построенных по реновации

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 400 социальных объектов появятся в жилых кварталах Москвы, построенных по программе реновации. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель руководителя департамента строительства столицы Александр Ломакин.

"В московских кварталах реновации создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. Все кварталы реновации направлены на обеспечение жителей необходимыми объектами социальной инфраструктуры. Всего в рамках программы реновации запланировано строительство более 250 отдельно стоящих объектов образования: школ, детских садов, учебных корпусов, более 30 объектов здравоохранения и порядка 50 физкультурно-оздоровительных комплексов, а также других различных объектов социального назначения", - сообщил Ломакин.

Он отметил, что кроме этого в кварталах появятся и встроенно-пристроенные объекты образования, культуры, медицинские учреждения, которые смогут разместиться на первых этажах жилых домов, построенных по программе реновации. Во дворах разместятся площадки для детских игр, занятий спортом и отдыха.