Риелторы прогнозируют снижение предложения жилья в домах первого этапа реновации в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Объем предложения квартир в домах, которые вошли в первый этап реновации в Москве до 2024 года включительно, может сократиться, так как собственники предпочтут вместо продажи дождаться нового жилья, считают опрошенные ТАСС представители риелторских компаний.

Ранее власти Москвы определили три этапа переселения участников программы реновации жилья. На первом этапе с 2020 по 2024 год новые квартиры получат проживающие в 930 старых домах, на втором этапе с 2025 по 2028 год - в более 1,6 тыс. домов, на третьем этапе с 2029 по 2032 год - в более 1,8 тыс. домов. За первые три года действия программы реновации полностью расселены и снесены 27 домов, 155 домов находятся в процессе расселения. Новые квартиры получили более 18 тыс. жителей столицы.

"Вероятно, сократится предложение квартир в домах первой волны (до 2025 года), ведь их собственники с высокой вероятностью предпочтут дождаться нового жилья (хотя далеко не все, так как пять лет - это тоже очень значительный срок). Оставшиеся на рынке варианты жилья подорожают - фактически они превращаются в инвестиционный продукт, ведь аналогичная квартира в новом доме будет примерно на треть дороже", - отметила управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Однако существенным образом утверждение этапов реновации не отразится на рынке вторичного жилья Москвы, замечает председатель совета директоров сети офисов риелторской компании "Миэль" Марина Толстик. При этом председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова говорит, что сегодня практически невозможно завысить цену на квартиру в доме под снос в рамках реновации. "Дело в том, что большую роль для покупателя играет конкретика: когда именно будет переезд, в какой именно дом, какую квартиру дадут взамен существующей, какими будут вид из окна, соседство, удаленность от метро, будет ли под окнами дорога и т. д.", - говорит эксперт.

Также, по мнению Доброхотовой, многие покупатели жилья на вторичном рынке собираются приобретать квартиры в ипотеку, что затруднительно сделать, если дом определен под снос. Покупатели-инвесторы в жилье, попавшее под реновацию, также не готовы за него платить завышенную цену, обращает внимание Толстик. "Инвесторы же, которые приобретают такое жилье, зачастую вовсе не собираются проживать в квартире, а намерены либо сдавать ее в аренду, либо в дальнейшем перепродать получаемое взамен жилье", - говорит она.

В свою очередь, если дом вошел во второй или третий этап расселения, то фактор его участия в реновации отойдет на второй план, а стоимость квартиры снизится, считает Литинецкая. "Поскольку таких объектов большинство, нас ожидает коррекция цен на квартиры в хрущевках, но пока трудно прогнозировать какая - все будет зависеть от выбора их владельцами между стратегиями "ждать" или "продавать", - добавляет эксперт.

Ситуация на вторичном рынке столицы

По данным "Миэль", средний чек продажи жилья на вторичном рынке жилья Москвы достигает более 10,7 млн рублей. Наиболее популярными являются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, доля сделок с которыми составляет 34% и 38% соответственно. Примерно половина сделок в июле 2020 года заключалась с использованием ипотеки.

По словам руководителя департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости "Азбука жилья" Ярослава Дарусенкова, объем предложения на вторичном рынке в старых границах Москвы составляет 14,7 тыс. квартир, что является наименьшим показателем за последние 10 лет. По сравнению с концом 2019 года объем предложения жилья в столице снизился на 18%. По словам Доброхотовой, сокращение числа сделок наблюдалось весной и в начале лета из-за сложностей с подачей документов на регистрацию, с выдачей ипотеки и ограниченной работой нотариусов и МФЦ. В конце июля - начале августа объектов на продаже становится больше, считает эксперт.

По данным "Бест-Новострой", в июле средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Москве составила около 183,5 тыс. рублей, увеличившись с начала года примерно на 2%. В "Метриуме" отмечают, что средняя стоимость достигает 210 тыс. рублей за квадратный метр, при этом в пятиэтажных домах Москвы квадратный метр может стоить и 155 тыс. рублей.

"Если количество объектов на реализации продолжит расти, то цены могут слегка скорректироваться вниз, кроме того, на рынок будет влиять и общая платежеспособность населения, которая сейчас ограничена, в том числе по причине "корона-кризиса", - добавила Доброхотова.

При этом "Миэль" не прогнозирует значительных изменений цен на вторичном рынке столичной недвижимости до конца 2020 года. По словам Толстик, для резких изменений нет экономических предпосылок, так как не растут доходы граждан, также часть россиян попала под сокращение заработной платы или потеряла работу. "Некоторые продавцы, надеясь на ажиотаж, выставляют свои квартиры по завышенным ценам, что влияет на средний показатель цены предложения. Но такие квартиры не пользуются спросом и уходят в долгую экспозицию", - отметила эксперт.

О программе реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.