Работы по ремонту 17 причалов Северного речного вокзала завершили в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту 17 причалов Северного речного вокзала, сообщил журналистам в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Эти причалы строились этапами, начиная с 1937 года и заканчивая 1980, какие-то сведения об их капремонте отсутствуют, судя по плачевному состоянию конструкций, его и не было. Поэтому перед нашими специалистами стояла непростая задача - практически полностью перестроить причалы, их инженерию и павильоны досмотра. В рамках масштабной реконструкции Северного речного вокзала были отремонтированы все 17 причалов", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что были проведены работы по углублению дна до 3,5 м, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов, прокладка кабельной канализации, трубопровода водоснабжения судов. Заммэра подчеркнул, что в настоящее время ведутся работы по установке семи модульных пунктов досмотра транспортной безопасности. Также будет организовано электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети, что позволит отказаться от использования дизельных двигателей во время стоянки.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что завершается комплекс работ по обустройству пешеходной зоны. "Основная тема благоустройства набережной и площади у здания Северного речного вокзала - река. На набережной будет установлена уменьшенная копия Канала имени Москвы - ручей с моделями шлюзов и подсветкой по всей длине. Дети и взрослые смогут там запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы, параллельно изучая структуру канала", - сказал Бирюков.

По его словам, на набережной, общая протяженность которой составляет около 1,4 км, будут установлены скамейки для отдыха. В ее южной части будет расположена зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом и кафе.