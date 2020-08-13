Синоптики прогнозируют небольшой дождь и до 18 градусов в Москве 13 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Облачная погода с небольшим дождем и порывистым ветром ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и Подмосковье до 18 градусов тепла, в ночные часы температура в столице опустится до восьми градусов, по области - до пяти градусов.

"Небольшой дождь, по области местами умеренный", - говорится в сообщении.

Порывы северного и северо-западного ветра могут достигать 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра сохранится в Москве и Подмосковье до 21:00 мск четверга.

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.