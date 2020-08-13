В стационарах Москвы более 1 тыс. пациентов с коронавирусом получили плазму для лечения

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве стали реципиентами иммунной плазмы для лечения. Об этом рассказала журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В апреле по рекомендации клинического комитета мы начали использовать экспериментальный метод лечения новой коронавирусной инфекции - переливание плазмы с антителами к COVID-19. На сегодняшний день в стационарах города иммунную плазму получили уже 1 047 пациентов, 686 из них уже выздоровели и выписались из больниц", - сказала Ракова.

Она добавила, что предварительные результаты исследования показали, что после переливания донорской плазмы шанс оказаться на ИВЛ в реанимации снижается на 63% у среднетяжелых пациентов. А вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%. При этом такой метод лечения может быть назначен только врачом.

"Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С", - сказала заммэра.

Более подробная информация и анкета для потенциальных доноров, которые позволят определить, есть ли у человека временные или абсолютные противопоказания к донации, размещены на сайте mosgorzdrav.ru/donor. Кроме того, для переболевших коронавирусом и желающих сдать плазму крови ежедневно с 9:00 до 19:00 работает горячая линия по номеру +7 (495) 870-45-16. Прием доноров плазмы ведется в 4 пунктах: Центр крови имени О.К. Гаврилова - ул. Бакинская, д. 31; НИИ СП им. Н.В. Склифосовского - Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12; ГКБ №52 - ул. Пехотная, д. 3 корпус 1; ГКБ им. М.П. Кончаловского - Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами к коронавирусу стимулирующие выплаты в размере 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.