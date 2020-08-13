Московскую систему оплаты проезда могут внедрить в Туле, Петербурге и Подмосковье

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московскую систему оплаты проезда могут начать использовать в транспортных системах Тулы, Санкт-Петербурга и Московской области. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Москва обсуждает объединение систем оплаты проезда с тремя регионами - Тулой, Санкт-Петербургом и с Московской областью", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что в столице более 90% всех поездок совершается с помощью транспортной карты "Тройка". Кроме привычных пластиковых карт пассажиры могут воспользоваться альтернативными носителями с ее функцией: брелоки, кольца, жетоны, силиконовые и кожаные браслеты. В январе 2020 года программа была удостоена главной награды международной премии Transport Ticketing Global.