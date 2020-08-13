В Москве 75% ангиографов уже подключили к единому цифровому сервису

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 40 цифровых рентгеновских аппаратов для диагностики сердечно-сосудистой системы - ангиографических комплексов - подключили в Москве к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), что составляет свыше 75% от всех подобных аппаратов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса социального развития в четверг.

"Работы по подключению ангиографических комплексов <...> начались в начале июля этого года. На сегодняшний день уже более 75% всех ангиографических комплексов [41 аппарат] подключены к сервису. В начале осени данные со всех городских ангиографов будут централизованно поступать в ЕРИС ЕМИАС. Благодаря этому врачи смогут оперативно получать информацию об истории болезни пациента", - сказали в пресс-службе.

Как отметил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов, чьи слова цитирует пресс-служба, медицинские изображения по результатам сканирования пациентов на диагностическом оборудовании автоматически поступают в "облачный сервис" - ЕРИС, к которому подключено оборудование. С помощью цифровой платформы создаются электронные системы анализа медицинских изображений, работающие на основе искусственного интеллекта.

ЕРИС на практике

Сосудистые хирурги и кардиологи-аритмологи уже используют это нововведение в практике и планируют рентгенохирургические операции на основе цифровых данных. Врачи выполняют оперативное лечение сосудов сердца и головы любой степени сложности, используя передовые рентгенохирургические методы лечения и малотравматичные методики. В сосудистых центрах оказывается плановая помощь по кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии, проводятся экстренные рентгеноэндоваскулярные хирургические операции пациентам с острым инфарктом миокарда.

"Для планирования операций рентгенохирургам нужен полный доступ к медицинской истории пациента - снимкам, заключениям, результатам мини-консилиумов и другой врачебной информации. Это становится возможным благодаря цифровизизации медицинских данных и автоматической выгрузке рентгеновских исследований в единый цифровой сервис", - пояснили в пресс-службе.

Ангиографы - это цифровые рентгеновские аппараты, которые позволяют проводить высокоточную диагностику сердечно-сосудистой системы. С помощью цифровой платформы все ангиографические комплексы будут объединены в "рентгенологическую сеть". Задача сервиса - сформировать единое цифровое пространство лучевой диагностики для принципиального повышения качества, доступности и безопасности медицинской помощи жителям Москвы.