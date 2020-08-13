Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создали в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан при правительстве Москвы. Его цель - объединить усилия бизнеса и города для поддержки экономики после пандемии, сообщается в четверг на портале столичной мэрии.

"Основная цель созданного Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы - выработать новые подходы к формированию экономики будущего, а также координация действий бизнеса и власти. По итогам июля мерами поддержки смогли воспользоваться 37,6 тыс. организаций пострадавших отраслей, в которых работают свыше 765 тыс. человек. Совет позволит продолжить коммуникацию с представителями всех отраслей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он подчеркнул, что были разработаны и приняты четыре пакета антикризисных мер помощи предпринимателям, и этот комплекс поддержки бизнеса признан лучшим среди крупнейших мегаполисов мира. "Сегодня экономика Москвы практически восстановилась, и необходимости в работе антикризисного штаба нет. При этом в новых реалиях нам нужны новые подходы к формированию экономики, устойчивой к любым вызовам. Поэтому мы планируем продолжить работу в формате Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов, что позволит сохранить диалог власти, бизнеса и экспертного сообщества для совместных решений при формировании новой долгосрочной концепции экономического развития города", - отметил заммэра.

Лучше всех пережить период турбулентности удалось строительной отрасли, включая деятельность по операциям с недвижимым имуществом, и это оказало поддержку целому ряду сопутствующих отраслей. На втором месте оказалось обеспечение безопасности и управление, а замыкает тройку лидеров деятельность в области телекоммуникаций, информации и связи: самоизоляция оказала мощное стимулирующее влияние на все виды онлайн-сервисов и службы доставки, что существенно увеличило спрос на услуги телекоммуникаций и связи.

Формирование состава совета начнется в ближайшее время. В него войдут представители реальных секторов экономики, правительства Москвы, деловых и отраслевых ассоциаций, общественных объединений.