Более 1,3 тыс. студентов окончили мотошколу Мосгортранса за три года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. человек окончили мотошколу ГУП "Мосгортранс" за три года, более трети из них - дети. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"За три года мотошколу Мосгортранса окончили 1 317 студентов, среди них - 416 детей. В школе изучают правила дорожного движения, учатся оказывать первую помощь, разбираться, как устроен мотоцикл и управлять им, сдают квалификационный экзамен. Мы за то, чтобы в городе ездили мотоциклисты с высокими уровнем и культурой вождения, это позволит повысить безопасность движения", - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что изучить основы управления мотоциклом в школе ГУП "Мосгортранс" могут дети и взрослые: в этом году обучение и курсы повышения квалификации прошли 128 человек, 26 из них дети. В конце марта школа закрывалась на время самоизоляции, но с 13 июля занятия возобновились. Студенты, которые начали ходить на курсы до карантина, продолжают их сейчас.

"В мотошколе можно овладеть базовыми навыками вождения мотоцикла, а также записаться на занятия по мотокроссу - это гонка с препятствиями, джимхане, то есть скоростное маневрирование между препятствиями, стантрайдингу - трюковой езде на мотоцикле, и другие. Базовый курс длится 150 часов. Детей старше пяти лет можно записать на специальный курс, если они умеют ездить на двухколесном велосипеде, - все упражнения выполняются на новых детских мотоциклах", - рассказал заммэра.