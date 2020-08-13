Московские школьники воспользовались сервисом для проверки результатов ЕГЭ около 1 млн раз

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Выпускники московских школ и их родители за время сдачи экзаменов более 960 тыс. раз воспользовались онлайн-сервисом на mos.ru, чтобы узнать результаты ЕГЭ, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

"Для просмотра баллов по предметам на mos.ru создан электронный сервис "Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку". В нем доступны не только баллы, но и изображения бланков, а также аудиозаписи ответов участников экзамена по иностранным языкам (устная часть). <...> За время сдачи экзаменов выпускники школ и их родители свыше 960 тыс. раз воспользовались онлайн-сервисом на mos.ru, чтобы узнать результаты ЕГЭ по математике, информатике и ИКТ, русскому языку, литературе, географии, истории, физике, химии, биологии, обществознанию и иностранным языкам", - сказали в пресс-службе.

Сервис для выпускников и их родителей расположен в каталоге услуг на mos.ru в разделе "Образование": чтобы открыть результаты, нужно ввести код регистрации на экзамен и номер документа, удостоверяющего личность выпускника. Чтобы экзаменационные результаты одного или нескольких детей отображались на рабочем столе личного кабинета, понадобится настроить виджет "Государственная итоговая аттестация": перейти в раздел "Рабочий стол", кликнуть "Настроить", выбрать в перечне виджет. Если данные о выпускнике уже заполнены в профиле, виджет активируется; заполнить сведения о выпускнике можно при настройке виджета.

"Вот уже третий год ученики и родители могут ознакомиться с результатами школьных экзаменов онлайн. Для удобства жителей на mos.ru созданы сразу несколько электронных способов: можно воспользоваться онлайн-услугой, виджетом "ГИА" в личном кабинете, либо получить их на e-mail и в виде push-уведомлений. Результаты отображаются и направляются горожанам в течение пяти минут с момента готовности", - добавили в пресс-службе департамента.

ЕГЭ-2020

ЕГЭ в этом году сдавали только те, кто планировал поступать в вуз. В Москве больше всего зарегистрировались на экзамен по русскому языку (более 60 тыс. человек) и профильной математике (37 тыс. человек); физику выбрали более 10 тыс. выпускников, а информатику и информационно-коммуникационные технологии - более 11 тыс. Основной период сдачи ЕГЭ в этом году проходил с 3 по 25 июля, тогда сдавали экзамены около 80 тыс. человек, из них 64 тыс. - выпускники этого года, остальные - выпускники прошлых лет, учащиеся колледжей и ученики иностранных образовательных организаций. С 3 по 8 августа проходил дополнительный период экзаменов для тех, кто пропустил основной по уважительным причинам.

Всего на mos.ru представлено более 360 электронных услуг и сервисов, которые могут быть полезны жителям города, в том числе большой перечень услуг в разделе "Образование", которые помогают выпускникам девятых и одиннадцатых классов. Так, учащиеся выпускных классов столичных школ могут подать электронное заявление на поступление в колледжи, узнать результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами за экзамен.