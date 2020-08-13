Диагностические комплексы в центрах госуслуг Москвы с 3 августа посетили 2 тыс. человек

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Диагностические комплексы в центрах госуслуг Москвы за десять дней посетили 2 тыс. человек. Самостоятельно пройти бесплатную преддиагностику можно в 10 офисах "Мои документы" с начала августа, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Современные диагностические комплексы в офисах "Мои документы" за первые десять дней работы посетили 2 тыс. человек. С 3 августа москвичи могут самостоятельно пройти бесплатную преддиагностику состояния организма в десяти центрах госуслуг. Лидирует по количеству проведенных обследований флагманский офис ЮАО, вторую и третью строчки рейтинга занимают центры госуслуг районов Новогиреево и Строгино", - говорится в сообщении.

Программа бесплатной проверки дает общую картину состояния организма: определение состава тела (индекс массы тела, содержание жировой ткани, объем висцерального жира, вес, рост и другое), анализы выдыхаемого воздуха, уровня насыщения крови кислородом, измерение артериального давления. Горожане также могут измерить пульс. Если прибор зафиксирует нарушение сердечного ритма, это сигнал, чтобы начать дальнейшую диагностику для определения вида аритмии.

В трех центрах - флагманских офисах Центрального, Юго-Западного и Южного округов - о самочувствии жителей начали заботиться роботы-диагносты. Они предложат узнать о давлении, пульсе и показателях содержания кислорода в крови, измерить температуру, узнать объем легких и уровень глюкозы. А еще робот может поговорить с посетителем, дать полезные рекомендации, пожать руку или признаться в симпатии.

Результаты можно распечатать непосредственно в офисе, направить на электронную почту или сразу передать в электронную карту (для этого понадобится взять с собой полис ОМС). В этом случае данные будут доступны в электронной медицинской карте на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.инфо". Адреса центров, где расположены современные диагностические комплексы, можно найти на сайте департамента здравоохранения Москвы.