Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве за сутки выросло на 787

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Число выздоровевших после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве выросло за сутки на 787 - до 193 473. Об этом сообщила в четверг заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 787 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 193 473", - сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.