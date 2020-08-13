Детеныш краснокнижной викуньи родился в Московском зоопарке

"Малышу викуньи всего несколько дней - он появился на свет 10 августа в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Буквально полчаса детеныш, как комочек, лежал рядом со своей мамой, собирался с духом, а потом встал и побежал за старшими родственниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Московский зоопарк участвует в программе по сохранению редких викуний. Папу детеныша привезли из Чехии, а мама родилась в центре, ей 10 лет, и это уже не первое ее потомство. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, роды прошли хорошо, помощь сотрудников не потребовалась.

"Все происходило днем, но мама даже не спряталась. Она сразу вылизала малыша и начала выкармливать. В первый же день сотрудники центра осмотрели детеныша и убедились, что он абсолютно здоров. Сейчас малыш хорошо кушает и, как привязанный, бегает за своей мамой", - цитирует ее пресс-служба.