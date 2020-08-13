Детеныш краснокнижной викуньи родился в Московском зоопарке

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Детеныш викуньи, занесенной в Красную книгу Международного союза охраны природы, родился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщила в четверг пресс-служба учреждения.
"Малышу викуньи всего несколько дней - он появился на свет 10 августа в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Буквально полчаса детеныш, как комочек, лежал рядом со своей мамой, собирался с духом, а потом встал и побежал за старшими родственниками", - говорится в сообщении.
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СОЛНЕЧНЫЙ ПУШИСТИК – В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА РОДИЛСЯ ДЕТЕНЫШ ВИКУНЬИ ☀ Малышу викуньи всего несколько дней - он появился на свет 10 августа в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Буквально полчаса детеныш, как комочек, лежал рядом со своей мамой, собирался с духом, а потом встал и побежал за старшими родственниками. Роды прошли очень хорошо, помощь сотрудников не потребовалась. Все происходило днём, но мама даже не спряталась. Она сразу вылизала малыша и начала выкармливать. В первый же день сотрудники Центра осмотрели детеныша и убедились, что он абсолютно здоров. Сейчас малыш хорошо кушает и, как привязанный, бегает за своей мамой. ❗ Московский зоопарк участвует в программе по сохранению редких викуний. Папу детеныша привезли из Чехии, а мама родилась в Центре, ей 10 лет, и это уже не первое ее потомство. В природе викуньи живут гаремными группами. В Центре также создана группа из самца и нескольких самок. На время родов самца отсадили, так как иногда он может проявлять агрессию по отношению к новому члену группы, в том числе и детенышу. Остальные самки хорошо приняли новорожденного малыша. Зоологи рассказывают, что иногда бывает непросто в условиях зоопарка организовать гаремную группу, потому что самец может не принять одну из самок или самкам нужно время, чтобы подружиться друг с другом. Но в нашем Центре воспроизводства все было хорошо, животные давно живут вместе и прекрасно ладят между собой. Питаются викуньи специальным комбикормом, свежей травой, ветками, сеном, в качестве лакомства им дают морковку и свеклу. Именно от викуний произошли альпаки, которые были одомашнены. А викуньи так и остались гордыми и свободными жителями высокогорий Анд, где с древнейших времен они считались священными животными. Инки называли их шерсть «золотым руном» или «руном богов». Во времена инков в Андах обитало более 2 млн животных, к середине 20 века их оставалось не больше 6 тысяч. В результате в 70-е гг в Перу был создан заповедник для охраны викуний, через несколько лет продажа их шерсти была запрещена по всему миру. Викуньи занесены в Красную книгу МСОП.
Отмечается, что Московский зоопарк участвует в программе по сохранению редких викуний. Папу детеныша привезли из Чехии, а мама родилась в центре, ей 10 лет, и это уже не первое ее потомство. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, роды прошли хорошо, помощь сотрудников не потребовалась.
"Все происходило днем, но мама даже не спряталась. Она сразу вылизала малыша и начала выкармливать. В первый же день сотрудники центра осмотрели детеныша и убедились, что он абсолютно здоров. Сейчас малыш хорошо кушает и, как привязанный, бегает за своей мамой", - цитирует ее пресс-служба.