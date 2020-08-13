Детский технопарк полиграфической направленности появится на севере Москвы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московское предприятие, которое выпускает детскую учебную литературу более 20 лет, планирует разместить на своей территории новый технологический парк полиграфической направленности, в том числе детский технопарк. На новой площадке школьники смогут изучать современные технологии, оборудование и специализированные программы, сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"На сайте "Активный гражданин" до 23 августа пройдут общественные обсуждения проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу: ул. Зорге, владение 15. Существующее здание типографии после реконструкции даст возможности для широкого использования производственных площадей. Там обустроят учебные классы, хайтек-цех с современными приборами по профильным направлениям и лекторий. У ребят появится настоящая научная база для работы над собственными проектами", - приводятся слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Детский технопарк даст возможность не только попробовать себя в точных науках, но и поднять престиж рабочих и инженерных профессий, создать базу для подготовки новых профессиональных кадров. Для участия в обсуждении проекта необходимо пройти регистрацию на сайте mos.ru. Все предложения граждан в электронных общественных обсуждениях будут рассмотрены авторами проектов.