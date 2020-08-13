Транспортный хаб появится на станции Тимирязевская МЦД-1 после реконструкции

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Обновленная станция Тимирязевская МЦД-1 после реконструкции станет частью транспортно-пересадочного узла, который объединит одноименные станции первого диаметра и Серпуховско-Тимирязевской линии метро, а также наземный городской транспорт. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Станцию Тимирязевская D-1 ждут большие перемены. Скоро здесь появится современный транспортный хаб. Станция находится на границе Бутырского и Тимирязевского районов. Сейчас уже вовсю там идут работы по реконструкции - разобрали старые платформы, приступили к строительству нового подземного пассажирского терминала. Поезда останавливаются у временных деревянных платформ, а для безопасного перехода через железнодорожные пути мы построили временный мост", - говорится в сообщении.

Более 150 тыс. жителей двух районов Москвы получат новый современный ТПУ. После реконструкции на Тимирязевской будут две пассажирские платформы и подземный пассажирский терминал, который соединят с вестибюлем метро. В терминале - кассы, лифты, эскалаторы и туалетные комнаты. Для пересадки на метро можно будет спуститься в подземный переход.