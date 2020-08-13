Власти Москвы отметили гибкость и устойчивость столичной экономики в период пандемии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Экономика Москвы продемонстрировала гибкость и устойчивость в период пандемии коронавируса и вернулась к работе в обычном режиме. Об этом сообщили в четверг в столичном комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

По его словам, которые приводятся в сообщении, в власти города "научились оперативно реагировать на кризисные ситуации и изменения", а также принимать решения в режиме открытого диалога с предпринимательским сообществом.

"Оперативный штаб стал ключевой площадкой для координации действий и выработки мер поддержки. И этот формат диалога бизнеса и власти показал хорошие практические результаты - вместе мы приняли четыре пакета антикризисных мер общим объемом в 85 млрд рублей. Московские меры поддержки бизнеса признаны лучшими среди крупнейших мегаполисов мира", - сказал Ефимов на заседании столичного оперативного штаба по экономическим вопросам.

Он уточнил, что к концу июля мерами поддержки охвачены 37,6 тыс. организаций пострадавших отраслей, в которых работают свыше 765 тыс. человек.

При этом в Центр поддержки экономики поступило более 9 тыс. обращений от представителей бизнеса. Из них 2,7 тыс. обращений содержали предложения по снижению налоговой нагрузки, арендных ставок и тарифов на коммунальные услуги, а также предоставление субсидий. Эти предложения легли в основу принятых оперативным штабом решений, отметил Ефимов.

С начала пандемии правительство Москвы последовательно приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки. К середине июля мерами поддержки правительства Москвы были охвачены свыше 36 тыс. организаций, в первую очередь помощь оказывается тем отраслям и предприятиям, которые максимально в ней нуждаются. Кроме того, субъектам МСП городом в рамках антикризисной поддержки предоставляются льготные кредиты, субсидии, гранты.