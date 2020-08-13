Лекции о мировой космонавтике проведут в центре "Космонавтика и авиация" в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Лекции о мировой космонавтике и показы советских фантастических кинохитов проведут в августе в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ВДНХ.

"Образовательная программа центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в августе продолжится лекциями об истории мировой пилотируемой космонавтики и современных отечественных разработках. А любителей художественной фантастики ждут показы популярных советских фильмов "Сталкер", "Лиловый шар" и "Кин-дза-дза". Вход на все события бесплатный, по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.

Так, например, 15 августа в 16:00 в лектории "Кулибин Про" гостей ждет лекция "История мировой и отечественной пилотируемой космонавтики". Гости встречи смогут проследить эволюцию пилотируемой космонавтики, узнают о том, какие события и программы повлияли на ее развитие, а также куда и почему стремится мировое космическое сообщество.

"Вторая лекция "Современные проекты отечественной космонавтики" пройдет там же 29 августа в 16:00. Гости узнают о том, что, помимо доставки людей на орбиту, Россия активно развивает программы непилотируемой космонавтики, как они помогают изучать объекты Солнечной системы, физиологию человека и многое другое", - отмечается в сообщении.

Также в стенах центра "Космонавтика и авиация" покажут кинохит 1986 года "Кин-дза-дза" режиссера Георгия Данелии. Сеанс состоится 22 августа в 17:00. А 29 августа в 17:00 образовательную программу продолжит показ приключенческого фильма "Лиловый шар", который состоится при поддержке Госфильмофонда России и Министерства культуры РФ.

Просмотры фильмов будут проходить в конгресс-зале центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Для безопасности посетителей рассадка на всех мероприятиях будет организована с учетом соблюдения социальной дистанции.