Около 1 тыс. столичных школьников приняли участие в проекте "Лето моей карьеры"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Проект "Лето моей карьеры" для подростков 14-17 лет завершился в Москве, онлайн-курсы прошли около 1 тыс. школьников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте во "ВКонтакте".

"Около тысячи школьников отучились на трехнедельных онлайн-курсах по специальностям: фотограф, IT-специалист, видеоблогер, юрист компании, лидер-предприниматель, копирайтер, менеджер по продажам, финансист и комьюнити-менеджер", - написал мэр.

Школьников поддержали главы больших компаний, они рассказали о корпоративной культуре и карьерных возможностях.

Участники проекта выбирали курсы не только по тому направлению, в котором хотят работать, но и получали знания в других сферах. Например, Женя Нестеренко хочет заниматься в будущем информационными системами и технологиями, но выбрал курс "Я - видеоблогер". А вот Даша Коваленко интересуется информационной бизнес-аналитикой. Ей понравились вебинары по soft skills, без которых сейчас сложно построить карьеру.

"Конечно, этим летом изменились многие планы на отдых, но ребята с помощью центра "Моя карьера" провели его с пользой, нашли новых друзей", - добавил Собянин.