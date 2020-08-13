Генподрядчиком строительства небоскребов iCity в Москве стала Renaissance Construction

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Девелопер MR Group выбрал международную компанию Renaissance Construction генподрядчиком строительства высотного бизнес-центра iCity на территории "Москва-Сити", сообщила в четверг пресс-служба MR Group.

"Эту функцию [генподрядчика] возьмет на себя Renaissance Construction - компания, входящая в топ-3 мировых лидеров среди генподрядчиков и подрядчиков по строительству высококлассной коммерческой недвижимости", - говорится в сообщении.

В состав бизнес-центра входят две разновысотные офисные башни: 61-этажная Time Tower (257 м) и 34-этажная Space Tower (141 м). Небоскребы расположены на общем семиэтажном подиуме, в котором разместятся объекты инфраструктуры. На шестом уровне стилобатной части разобьют ландшафтный парк. На северо-восточных и северо-западных фасадах башен разместятся скай-террасы - помещения с рекреационной функцией.

Сроки строительства бизнес-центра - 2020-2023 годы. Объем инвестиций в проект составит 20 млрд рублей. Площадь офисной части iСity составит 138 тыс. кв. м, зоны ритейла - почти 10 тыс. кв. м. Еще 10 тыс. кв. м в проекте отводится под коворкинг-пространство. Архитектором бизнес-центра выступает Хельмут Ян, девелопером - компания MR Group.

Проект строится по принципу smart building ("умная архитектура"). В MR Group пояснили, что iCity полностью реализуется как цифровая платформа: здания бизнес-центра будут способны регулировать ресурсопотребление и оказывать резидентам содействие в бизнес-процессах.

Renaissance Construction основана турецким инженером Эрманом Ылыджаком в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания выступала подрядчиком и генподрядчиком строительства таких высотных проектов, как "Башня Федерация" в Москве, Renaissance Tower в Стамбуле, Talan Towers в Казахстане, здание Университета нефти и газа в Ашхабаде.