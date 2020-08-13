Специальный Царь-поднос изготовили к фестивалю "Русское поле" в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты Жостовской фабрики представят уникальный расписной Царь-поднос на IX межрегиональном творческом фестивале славянского искусства "Русское поле", который состоится 29 августа в Москве в онлайн-формате. Об этом сообщила в четверг пресс-служба организаторов фестиваля.

"Жостовская роспись является одной из визитных карточек России, искусством, известным на весь мир. Всего через пять лет промысел отметит славный большой юбилей, а в этом году в рамках фестиваля "Русское поле" мы отметим его 195-летие. Наш фестиваль призван способствовать сохранению и развитию исконной русской культуры - вокальной, танцевальной и, конечно, ремесленной. В этом смысле Царь-поднос - символичное изделие, олицетворяющее гостеприимство и широкую душу русского народа, и замечательный арт-объект, который, как мы надеемся, по достоинству оценят все участники и зрители фестиваля", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Сучкова.

В связи с тем, что в 2020 году жостовской росписи исполняется 195 лет, оргкомитет фестиваля в феврале обратился к руководству фабрики с предложением о партнерстве и изготовлении специально для фестиваля уникального Царь-подноса.

В пресс-службе отметили, что он будет свыше двух метров в длину и полтора в ширину. Заготовку делали по особому заказу в спецмастерской из пятимиллиметровой стали. Изделие весит 84 кг.

"К художественному оформлению подноса подошли нестандартно. Обычно живописцы на фабрике творят без эскизов. Но на этот раз дело слишком ответственное: Царь-поднос, который представят 29 августа на фестивале "Русское поле", заявлен на рекорд России и может попасть в Книгу рекордов Гиннесса", - говорится в сообщении.

О фабрике и фестивале

Фабрика жостовской росписи является постоянным участником фестиваля "Русское поле". Жостовская роспись - особый вид декоративно-прикладного искусства. Металлические лакированные подносы с авторской многослойной росписью известны во всем мире. Роспись каждого изделия уникальна и ни разу не повторилась за все время существования промысла, начиная с 1825 года.

В 2012 году при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы состоялся I Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле". В нем приняли участие 15 регионов России, а местом его проведения стали открытые площадки музея-заповедника "Коломенское" в Москве.