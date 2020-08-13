Собянин заявил, что на территориях бывших промзон построено 20 млн кв.м недвижимости

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 20 миллионов квадратных метров жилой и нежилой недвижимости построено за последние годы на территории бывших промзон в Москве. Специалисты продолжают комплексное развитие объектов, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

Он осмотрел ход работ по реорганизации промышленной зоны "Братцево", осуществляемых строительным концерном "Крост". Собянин отметил, что в Москве есть много промзон и значительная их часть сохранила высокотехнологичное производство. "Значительная часть промзон представляет собой в настоящее время такое полузаброшенное хозяйство. Хозяева часто ничего там не делают, наша задача - придать новую жизнь этим промышленным территориям", - сказал мэр.

Он отметил, что просто застроить промзоны новыми спальными районами будет категорически неправильно: на месте бывших промзон должны создаваться кварталы комплексной и сбалансированной застройки. "За последние годы было реорганизовано десятки бывших промзон, построено около 20 миллионов квадратных метров недвижимости - жилой и нежилой. Создано около 500 тысяч современных рабочих мест. Тем не менее, работы еще непочатый край, мы занимаемся комплексным развитием территорий, создаем новые проекты развития промышленных зон", - сказал Собянин.

Примером таких проектов он назвал реорганизацию промзоны "Братцево", расположенной на Ленинградском шоссе - в районах Войковский и Головинский. "Это хороший пример сбалансированной застройки. Сегодня здесь есть все: наука, производство, торговля, жилье, благоустройство", - сказал мэр.

Согласно пресс-материалам, в 2020 году в реорганизуемых промзонах планируется ввести порядка 3,85 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 1,88 миллиона квадратных метров жилья.